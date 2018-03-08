Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marjinalleri asla dikkate almayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı’nda konuştu.

"MARJİNALLERİ ASLA DİKKATE ALMAYIZ"

Marjinalleri asla dikkate almayız. Son günlerde bakıyorsunuz, din adamı olarak ortaya çıkıp, ne yazık ki kadınlarla ilgili farklı açıklamalarda bulunan dinimizde yeri olmayan içtihatta bulunan kişiler çıkıyor. Farklı bir zamanda yaşıyorlar. İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmiyorlar. Bunlar başka asırda yaşıyorlar. İslam'ın önemi burada... İstisnaları genelleştirmek tarihin belirli bir dönemini günümüze taşımak sadece meseleyi sulandırmaktır. Eksikler elbette olabilir. Hatta yanlış da yapılmış olabilir. Bunların düzeltilmesi mümkündür. Sırf reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla dikkat çekmek için söylenen sözleri asla kabul etmeyiz. Hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek inancımıza da dinimize de haksızlıktır. İstisnai bir takım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda bir sürü şeyi kırıp dökmeniz kaçınılmazdır. Bırak bu işleri asıl olan nedir. Bizim mukaddes kitabımız Kur'an'dır. Bilhassa ilim erbabımızın bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Tefisrde hadiste fıkıhta hocalarımız var. Bu hocalarımız neden sessiz kalıyor. Bu alanı neden bu adamlara kaptırıyorlar.