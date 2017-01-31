Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK öncesi Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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