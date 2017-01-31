Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK öncesi Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Çıldırtan anlar

Çıldırtan anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA