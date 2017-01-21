Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim referandumda nihai kararı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

KADIKÖY-TUZLA HATTI İNŞALLAH 2019'DA TAMAMLANACAK

Bugün açılışını yaptığımız etap Kadıköy'ü Kartal'a bağlayacak. Metronun Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar olan bölümü 2018 yılında, Tuzla'ya kadar olan dönemi de inşallah 2019'da tamamlanacak. Sabiha Gökçen havalimanımızın ikinci pistinin devreye girmesiyle yolcu kapasitesi 45 milyona çıkıyor. Planan yeni bir pist daha var o da devreye girdiğinde kapasite büyük gövdeli uçakların da inişinin mümkün hale gelecek. Sağlık alanında faaliyet gösterecek yeni bir teknokenti Pendik'e kazandırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 400 trilyon liralık bir yatırımla 3,5 yılda tamamlanan bu hatla birlikte İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 1540 kilometreye ulaşmış oluyor. Çok yakında mevcut hat uzunluğunu iki katından fazla artırıyoruz.

ŞİMDİ MİLLETİM GERÇEK, NİHAİ KARARI VERECEK

Birileri hala bakıyorsunuz "Ne yaptınız ki?" diyor. Hamdolsun ne yaptınız ki, diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Ülkemiz için hayırlı olsun. Elele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbullular ulaşımı raylı sistem üzerinden yapacaklardır. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir. Bir sevda işidir. Bir gönül işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verebileceğiniz hiçbir şey yoktur.

EY AZİZ ŞEHİR GÖNÜL TAHTIMIZA KEYFİNCE KURUL

Biz tüm hayatımız boyunca şairimiz gibi "Ey aziz şehir, ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul" dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl ne diyor, "İlle de İstanbul" diyor. Biz de böyle diyerek bu şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız eserler arasında Milli Eğitim Bakanlığımızın Pendik Hizmet İçi Enstitüsü, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lütfü Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi Kız Lisesi ve çeşitli ortaokullar bulunuyor.

BUNLAR KARTAL'I, PENDİK'İ, MALTEPE'Yİ BİLMEZLER

Bugün Pendik İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri hale geldi. Burada su falan yoktu. Nereden nereye geldik. Birilerine bunu söylemek lazım. Bunlar İstanbul'u tanımazlar. Bunlar Pendik'i tanımazlar. Bunlar Kartal'ı, Tuzla'yı tanımazlar, Maltepe'yi tanımazlar. Dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar. Biz aşık olduğumuz bu İstanbul'a, ilçelerine elimizden gelen hizmeti verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Pendik, plansız yapılanmadan arınma safhasına gelmiştir. İnşaat malzemeleri üreten fabrikaların yerine kurulacak kent parkı ve sahil meydanı Pendikliler için yeni nefes alanlarını oluşturacaktır.

SIKINTILARIMIZI AŞMANIN YOLU İŞTE BU TABLODUR

Büyükşehir belediyemiz gibi Pendik belediyemiz de ilçemizin gecekondu sorununun çözümü çerçevesinde sosyal konut projelerini hayata geçirdi. Böylece toplamda 926 trilyon lira yatırım bedeli olan 43 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir kez daha şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, Büyükşehir belediyemizi, Pendik belediyemizin başkan ve mensuplarını, mimarından mühendisine, yüklenici firmalarına kadar tebrik ediyorum. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılışta verdiğimiz mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz şu güzel birlikteliktir.

ONLAR ÖLDÜRMENİN YOLLARINI ARAYACAK BİZ YAŞATAĞIZ

Şu neder, bu ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendir. Bu manzara büyük Türkiye, güçlü Türkiye, yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Sizler şu anda geleceğin temellerini atıyorsunuz. Birliğinizi, kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayız onlar geleceğimizi karartmak isteyecek. Biz yaptığımız her yatırımda, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombaları ile yakacak, yıkacak biz ise inşa ve ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız.