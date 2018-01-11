Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, bazı milletvekilleri ile kahvaltında bir araya geldi.
- İHA
AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri katıldı.
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