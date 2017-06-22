Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.