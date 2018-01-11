Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, bir saat sürdü.
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