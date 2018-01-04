Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mor beyin' için 'KHK' talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'mor beyin' kumpasının ortaya çıkmasının ardından AK Parti MKYK'sında “Bundan sonra çıkacak KHK’lar terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek. Mor beyin kumpasından mağdur olanlar için yeni bir KHK çıkartılacak” şeklinde talimat verdiği belirtildi.

Erdoğan mor beyin için 'KHK' talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan 2017 yılının son AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, KHK’lar ele alındı. Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, toplantıda “Mor Beyin” uygulamasıyla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi. Erdoğan, bu KHK ile Mor Beyin mağduru olduğu tespit edilen tutukluların tahliye edileceğini ve kamudaki görevlerine iade edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca KHK çıkarılacak konuların da sınırlı olacağını belirterek, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” diye konuştu.

Bin tutuklunun tahliye edilmesi bekleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1400 GSM numarasının, başka siteler üzerinden ByLock’a yönlendirildiğinin ortaya çıktığı belirtilmiş ve bu durumdaki 1000 tutuklunun tahliye edileceği duyurulmuştu.