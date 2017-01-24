Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te resmi törenle karşılandı

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara müjde

Yenikapı’da yapımı devam eden Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Mart ayında hizmete girecek. Merkezde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, “Türkiye’nin en büyük çadırı diyebileceğimiz bir mekan ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.