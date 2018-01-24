Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zeytin dalı' bizim inancımızda çok kutludur, özgürlüklerin müjdecisidir

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu ay sonu itibari ile muhtarımızla buluşmalarımızın 3. yılını dolduruyoruz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ediyorum.Bu buluşmaları inşallah sürdüreceğiz.

AFRİN HAREKATI SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR SÜRECEK

Tarihi bir hadise yaşıyoruz. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve adını Zeytin Dalı koyduğumuz operasyon başarı ile sürüyor. TSK ile bölgenin aslı sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor.Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızıncan ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

BİZİ İŞGALCİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştik. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama gayretimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Afrin'i Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya çalışıyor. Şimdi altyapısı ile eğitimi ile ayağa kaldırdığımız Rai, Cerablus, El Bab arasındaki alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Afrin'de de aynı şey olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimin için 3.5 milyon benim ülkemde yaşayan Suriyeli kardeşlerim için.

DEAŞ'LE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR, BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI YOK

Biz aslında kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ bahanesi ile Afrin'i terör koridoruna teslim etmek isteyenler DEAŞ'la birlikte açık şekilde savaşıyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. Al PYD'yi, YPG'yi vur DEAŞ'a. Hiç birbirinden farkı yok. O da terörist, o da terörist. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini uzatıyor.