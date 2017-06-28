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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç ve Rakka'yı kontrolümüze alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Münbiç ve Rakka'yı kenti kontrol alanına alabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampa düzenlediği ziyaretin ardından İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.
 
'FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA OLDUĞU GİBİ TEPKİ VERECEĞİZ'
 
"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Erdoğan, daha önce Münbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi. Erdoğan ayrıca, terör örgütü PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.

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