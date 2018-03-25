Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiçlileri fazla bekletmeyeceğiz
Bölgede yaşayan kardeşlerimiz durumu gördükleri için Tel Rıfat’tan Münbiç’e, Telabyad’a, Resulayn’a kadar her yerde Türkiye’nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. Onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız, en kısa zamanda yanlarında olacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘GELİN’ MESAJI GÖNDEREN SURİYELİLERİ SEVİNDİRECEK CEVAP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesi de halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi…
- İSTİLACI BATI: Kimse Türk ordusuna, Türkiye’ye ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Çünkü onlar müstevlidir. Bugün bile Afrika’ya gittiğiniz zaman kendilerini nasıl istila ederek, onlara köle muamelesi yaptıklarını hep anlatırlar. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok.
- AFRİN’E DÖNÜYORLAR: Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekare alan kontrol altına alındı ve 160 bin kişi Cerablus, Rai ve Bab’a döndü. Şimdi de burada, Afrin’de operasyonlar bittiği anda, ki dönmeye başladılar, oraya dönecekler ve biz o insanları orada güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece Türkiye’nin böyle bir gayreti vardır. Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle oradadır.
- MESAJLAR GELİYOR: Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördükleri için Tel Rıfat’tan Münbiç’e, Telabyad’a, Resulayn’a kadar her yerde Türkiye’nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.
- DURMAK YOK: Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız. Hem Suriye’deki kardeşlerimizi kurtarana hem de Suriye üzerinden ülkemize kurulan tuzağı tamamen bozana kadar durmayacağız.
- HADLERİNİ BİLDİRİRİZ: Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse işte o zaman kimseyi gözümüz görmez. Bu da böyle bilinsin. Haklıya hakkını verirken bize husumet besleyenlere haddini bildirmek de vazifemizdir.
- UNUTMADIK: Biz bu ülkenin başına son iki yüz yıldır neler geldiğini unutmadık, unutmayacağız. Bütün bunlara karşı mücadele edebilmek, hedeflerimize doğru adım adım yürüyebilmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.
- GEREKİRSE CAN ALIRIZ: Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız.
- YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ: Herkes duysun diye Samsun’dan bir kez daha haykırıyoruz: Ya olacağız, ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir, birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar.
- ÖNEMLİ GÜÇ: Tüm operasyonlarda 3’te birini vuran SİHA’lar. Bu bizim için çok önemli bir güç, çok önemli bir imkan.
- GEREKLİ TOKADI ALACAKLAR: (AK PARTİ – MHP ittifakı) Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde kasım seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye’nin yeniden diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek mart yerel seçimleri gerekse kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde alacaklardır.
TERÖRİST GENÇLERİN EŞKALLERİ BELİRLENECEK
l MİLLİ GENÇLİK YETİŞİR: (Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin programı sırasında çıkan olayı hatırlattı) İstanbul’da bir üniversitede, adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız, çıktılar, orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler, onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler ve bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunların eşkallerini, her şeyi belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Çünkü üniversite terörist gençlik yetiştirmez, üniversite vatanına, milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Kongresi’nde konuşma yaptığı sırada yanına gelen bir kız çocuğunu sevdi.
ARTIK METAL YORGUNLUĞU KALMADI
- YENİDEN DİRİLİŞ: İnlerine kadar kovalayacağız dedik. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz. Suriye’ye kaçtılar yine kovaladık, Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin’de kovaladık. Genel Başkan olduğumda bir ‘metal yorgunluğundan’ bahsetmiştim. Artık metal yorgunluğu yok, Afrin’le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Devamına var mıyız? Yeniden diriliş.
- GÖNÜL KAZANIYORUZ: Bugün ecdadımızın izinde gidiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi ecdadın savaşçı kimliğinden aldığımız ilhamla ve ustalıkla yürütürken emanetimize aldığımız yerlerde de hemen gönül kazanma faaliyetine başlıyoruz.
- 3740 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Biz oralara sömürmeye veya zulmetmeye değil kardeşlerimizi terör örgütlerinin pençesinden çekip almaya gidiyoruz. Bugün itibarıyla Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740’a ulaşmıştır.
2019’DA ŞAŞIRTACAĞIZ
“Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Tüm dünya sizi izliyor. Mart’ta da Kasım’da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019’da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız.”
DÜNYA SALONA TAŞINDI
Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce tribünlerden kendisi için hazırlanan koreografiyi izledi. Önce Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin ünlü çizgi karakteri “Hanzala”nın, sahile vuran küçük bedeniyle Suriye’deki göçmen sorununun simgesi haline gelen Aylan Kurdi’nin ve Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki protestolar sırasında İsrail askerlerince gözleri bağlanarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Fevzi Cundi’nin fotoğrafları koreografide yer aldı.
HALK CHP’Yİ SANDIĞA GÖMECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’un ardından Ordu’ya geçti. AK Parti Ordu Kongresi’nde partililere hitap eden Erdoğan, CHP’ye yüklendi…
- BAHANE ARAMA: Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun ‘Biz nerede yanlış yaptık?’ sorusunu kendilerine sorma eylem ve cesaretini göstermediler. Bugün de şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar.
- UYKULARI KAÇIYOR: 2019’un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019’u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar.
- GEÇMİŞİNLE YÜZLEŞ: Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetçinin millete de faydası dokunmaz.
- ALÇAKLARIN İŞİ: Kazanmak değil, kaybettirmek için yıkmak, yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu tarz lüzumsuz tartışmalarla anamuhalefet sadece 15 Temmuz gecesi milli iradeye kasteden alçakların yarım bıraktığı işi tamamlama gayesine şu anda hizmet ediyor. Siyaset, bu ülkede hiçbir zaman bu denli ayağa düşürülmemiştir.
- ÖRGÜT OYUNCAĞI: Kendi hırslarını, kendi kifayetsizliklerini perdelemek için Türk demokrasisinin altını oymaya çalışanları, elbette bu millet affetmeyecektir ve 2019’da da bunları sandığa gömecektir. Miladını, miadını doldurmuş, terör örgütlerinin oyuncağı olmuş bu siyasi partiye milletimiz 2019’da seçim sandığı önüne geldiğinde inşallah bir kez daha hak ettiği dersi verecektir.
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