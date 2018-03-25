Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiçlileri fazla bekletmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘GELİN’ MESAJI GÖNDEREN SURİYELİLERİ SEVİNDİRECEK CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesi de halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi…

- İSTİLACI BATI: Kimse Türk ordusuna, Türkiye’ye ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Çünkü onlar müstevlidir. Bugün bile Afrika’ya gittiğiniz zaman kendilerini nasıl istila ederek, onlara köle muamelesi yaptıklarını hep anlatırlar. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok.

- AFRİN’E DÖNÜYORLAR: Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekare alan kontrol altına alındı ve 160 bin kişi Cerablus, Rai ve Bab’a döndü. Şimdi de burada, Afrin’de operasyonlar bittiği anda, ki dönmeye başladılar, oraya dönecekler ve biz o insanları orada güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece Türkiye’nin böyle bir gayreti vardır. Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle oradadır.

- MESAJLAR GELİYOR: Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördükleri için Tel Rıfat’tan Münbiç’e, Telabyad’a, Resulayn’a kadar her yerde Türkiye’nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.

- DURMAK YOK: Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız. Hem Suriye’deki kardeşlerimizi kurtarana hem de Suriye üzerinden ülkemize kurulan tuzağı tamamen bozana kadar durmayacağız.

- HADLERİNİ BİLDİRİRİZ: Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse işte o zaman kimseyi gözümüz görmez. Bu da böyle bilinsin. Haklıya hakkını verirken bize husumet besleyenlere haddini bildirmek de vazifemizdir.

- UNUTMADIK: Biz bu ülkenin başına son iki yüz yıldır neler geldiğini unutmadık, unutmayacağız. Bütün bunlara karşı mücadele edebilmek, hedeflerimize doğru adım adım yürüyebilmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.

- GEREKİRSE CAN ALIRIZ: Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ama asla esir olmayacağız.

- YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ: Herkes duysun diye Samsun’dan bir kez daha haykırıyoruz: Ya olacağız, ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir, birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar.

- ÖNEMLİ GÜÇ: Tüm operasyonlarda 3’te birini vuran SİHA’lar. Bu bizim için çok önemli bir güç, çok önemli bir imkan.

- GEREKLİ TOKADI ALACAKLAR: (AK PARTİ – MHP ittifakı) Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde kasım seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye’nin yeniden diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek mart yerel seçimleri gerekse kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde alacaklardır.