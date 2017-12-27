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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahda Lideri Gannuşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 20 dakika sürdü.

 

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