Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahda Lideri Gannuşi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 20 dakika sürdü.
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