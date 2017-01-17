Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namibya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namibya'nın Ankara Büyükelçisi Guibeb'i kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namibya'nın Ankara Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawid Guibeb'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Guibeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
Guibeb'in, eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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