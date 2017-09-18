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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile New York'ta görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile New York'ta görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler, S-400 füzeleri konuları ele alındı. Stoltenberg, görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir görüşmeydi" dedi.

 

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