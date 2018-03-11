Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neredesin ey NATO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi terörle mücadelede yalnız bırakan NATO’ya sert tepki gösterdi: Biz üyeniz değil miyiz, Suriye’ye neden gelmiyorsun?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. “Er veya geç dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar anlayacaklar, hiç endişeniz olmasın” diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı…
- MEZAR ETTİNİZ: (“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine) Biraz sabır. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, size de çağrıyı yapacağım. 15 Temmuz’da bunu yaptık mı? Sizlere çağrıyı yaptım, meydanlara, dökülün sokaklara dedim. Sizler caddelere, meydanlara döküldünüz. Ve bu FETÖ denilen haine ve onun takımına Türkiye’yi mezar ettiniz.
- 3 GÜNLÜK İŞTİ: Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin zarar görmemesi için çok hassas davranılıyor. Biz tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye kendi askerlerimizin hayatını riske atarken, teröristler gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, sivilleri katletmekten çekinmiyor. Eğer biz teröristler ve Suriye’de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi, vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek, 3 günlük işti. Ama biz çok hassasız.
- YOK ETMEDİK: Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Hem İslam dini hem de Türk kültürü gereği asla yıkmanın, yok etmenin peşine düşmedik.
- AFRİN’DEN SONRA MÜNBİÇ: Cerablus’u, Rai’yi, Azez’i, El Bab’ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin’i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Çünkü biz işgale değil, bizden el aman isteyen kardeşlerimizi terör örgütlerinden kurtarmaya gidiyoruz.
- NATO’YA ÇAĞRI: Şimdi buradan sesleniyorum. Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO’nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan’da NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki, Suriye’de? Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu. Afganistan’da çağırdın geldik, Somali’ye çağırdın geldik, Balkanlar’a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye şu an tehdit altında, niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım, gel. Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. Samimi, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin.
- GÖZLERİ GÖRMEZ: Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde çatışma bölgelerindeki çocukların, kadınların, sivillerin hakları diye ortalığı inletenler, Suriye’de, Irak’ta adeta gözleri görmez kulakları duymaz hale geliyorlar. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır.
- PAÇAVRALI İSPAT: Türkiye’yi yıllarca “DEAŞ’a karşı yeterince mücadele etmemekle” suçlayanlar kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye engel çıkarmadı. Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi YPG’ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye’den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır.
- TERÖRE DESTEK: Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Bu vahim durum.
MEHMETÇİK DESTAN YAZIYOR
- GİRDİK, GİRİYORUZ: (Zeytin Dalı) Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e, inşallah Afrin’e girdik, giriyoruz.
- 900 KM TEMİZLENDİ:
Kahraman evlatlarımız Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda yine destan yazıyorlar ve şu anda 900 kilometreye varan alan teröristlerden temizlendi. Güvenlik güçlerimiz Afrin’de, arkasında kim olursa olsun, hangi eğitimle, hangi silahla teçhiz edilirse edilsin, bayrağı ve ezanı söz konusu olduğunda karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu.
- Amacımız terörü bİtİrmek: Suriye’deki tek amacımız sınır boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmaktır. Böylece kendi güvenliğimizi temin etmenin yanında, yıllardır mağdur ve mazlum durumda olan Suriyeli kardeşlerimizin de huzur içinde yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır.
TERÖRİST NEREDE BİZ ORADAYIZ
Mersin’de kongre öncesi halka seslenen Erdoğan, şunları söyledi: Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek, sahiplerine. Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız. Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız.
TARİHİMİZDE İŞGAL LEKESİ YOK
- YANLIŞ BAKMAYIN: Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz, yaptığımız bu. Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye’de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.
- BAŞKA TÜRKİYE VAR: Bölgedeki terör örgütleri, “Biz en doğudan başlayıp en batıya kadar ilerleyelim, Türkiye sadece seyreder, Türkiye sadece laf eder” diye düşünüyor. Ancak geç o işi. O senin dediğin Türkiye eskide kaldı. Bugün başka bir Türkiye var.
‘Bozkurt’ işareti yapan Erdoğan, kongrenin gerçekleştirildiği salondan ayrılırken 105 yaşındaki Fikriye Can ile bir süre sohbet etti ve elini öptü.
HASIMLAR GÜCÜMÜZÜN FARKINDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak, “Onlar terörle mücadeleden 15 Temmuz’a Afrin’e kadar sınırlarımızın içinde dışında kahramanlıklarıyla tarih yazdılar. Devletimizin bekasına kast eden alçakları yurdumuza asla uğratmadılar” dedi. AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, şunları söyledi…
- EĞİLMEDİK: Şunu unutmayın biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece Allah’ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Bundan sonrada eğilmeden istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz.
- KAMPANYA VAR: Biz Kudüs’e Mekke’ye Medine’ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören bir milletin mensuplarıyız. Bizi biz yapan Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta tutanın bunlar olduğunu biliyoruz. Hasımlarımız da bu gücün farkında. Onlar da bu pınarları kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilerlemeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmesi de sebepsiz değildir.
- PUTPERESTLER: Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu. Tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayetine rağmen başarılı olamamıştır. Gazi Mustafa Kemal’i istismar etmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
- BAŞARISIZ OLDU: FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır.
- 3213 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ: Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin’e girdi, giriyor. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 oldu.
- CİĞERLERİNİ İYİ OKURUZ: Er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyorlar. Bunların cibiliyetini değil ciğerlerini de iyi okuruz. El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir.
- HEDEF MÜSLÜMANLAR: Dinimizi tahkir edenler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin de hedefi Müslümanlardır.
- KAÇAN KAÇANA: (Kongre öncesi halka seslendi) Şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Vatanımızı bunlara böldürmeyeceğiz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. Şimdi kaçan kaçana.
- KATLİAMCILAR: Biz işgalci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamcıdır. Önce onlar bunun hesabını versinler.
Erdoğan, Mersin’den Antalya’ya geçerken, havada F-16 pilotlarını böyle selamladı.
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