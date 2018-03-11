Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neredesin ey NATO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. “Er veya geç dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar anlayacaklar, hiç endişeniz olmasın” diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı…

- MEZAR ETTİNİZ: (“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine) Biraz sabır. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, size de çağrıyı yapacağım. 15 Temmuz’da bunu yaptık mı? Sizlere çağrıyı yaptım, meydanlara, dökülün sokaklara dedim. Sizler caddelere, meydanlara döküldünüz. Ve bu FETÖ denilen haine ve onun takımına Türkiye’yi mezar ettiniz.

- 3 GÜNLÜK İŞTİ: Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin zarar görmemesi için çok hassas davranılıyor. Biz tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye kendi askerlerimizin hayatını riske atarken, teröristler gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, sivilleri katletmekten çekinmiyor. Eğer biz teröristler ve Suriye’de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi, vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek, 3 günlük işti. Ama biz çok hassasız.

- YOK ETMEDİK: Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Hem İslam dini hem de Türk kültürü gereği asla yıkmanın, yok etmenin peşine düşmedik.

- AFRİN’DEN SONRA MÜNBİÇ: Cerablus’u, Rai’yi, Azez’i, El Bab’ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin’i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Çünkü biz işgale değil, bizden el aman isteyen kardeşlerimizi terör örgütlerinden kurtarmaya gidiyoruz.

- NATO’YA ÇAĞRI: Şimdi buradan sesleniyorum. Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO’nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan’da NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki, Suriye’de? Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu. Afganistan’da çağırdın geldik, Somali’ye çağırdın geldik, Balkanlar’a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye’ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye şu an tehdit altında, niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım, gel. Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. Samimi, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin.

- GÖZLERİ GÖRMEZ: Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde çatışma bölgelerindeki çocukların, kadınların, sivillerin hakları diye ortalığı inletenler, Suriye’de, Irak’ta adeta gözleri görmez kulakları duymaz hale geliyorlar. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır.

- PAÇAVRALI İSPAT: Türkiye’yi yıllarca “DEAŞ’a karşı yeterince mücadele etmemekle” suçlayanlar kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye engel çıkarmadı. Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi YPG’ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye’den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır.

- TERÖRE DESTEK: Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Bu vahim durum.