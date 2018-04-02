Başkomutan'dan sathı müdafaa çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırından birlik veberaberlik mesajı verdi: Türk milleti, bir imtihandöneminden geçiyor. Bu dönemde hiçbir grup ve parti kendi çıkarını düşünerek hareket edemez.
- STAR / ADANA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Hatay 6. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Adana’da kongre öncesinde Şirinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler, kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler, kusura bakmasınlar, bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Çünkü biz, bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. ”
MAZLUMA KARŞI CESUR
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış... Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Ağızları, dilleri var Hakk’ı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail, mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. Terör devleti olarak da işte Gazze’de, Kudüs’te yaptıkların ortada. Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletlerde Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. ‘Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.”
44 KAHRAMAN ADANALI
“Amerika’nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika ile yakın çalışmaktan memnuniyet duyarız” diyen Erdoğan, son olarak Fransa’dan asla duymak istemeyecekleri, kendilerine de hiç yakıştıramadıkları birtakım beyanlar, görüşmeler ve haberler geldiğine işaret etti.
İŞGALCİ VE TERÖRİST
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştirilerini salonda da sürdüren Erdoğan şunları söyledi: “Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur, bizim işgalcilik ayıbımız yoktur, ey Netanyahu! Sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız ve sen kalkıp da bizim Afrin harekatına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce bu noktada haddini bileceksin.”
O BAŞBAKAN’A YAZIKLAR OLSUN
Kosova’da 6 FETÖ elebaşının MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi sonrası, Kosova Başbakanı’nın örgüt mensubu ailelerine verdiği desteğe tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kosova’daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı” dedi. Kosova’yı ABD’den sonra ikinci sırada kabul eden ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Sen Türkiye’ye karşı bunu nasıl yaparsın? Ben inanıyorum ki Kosovalı kardeşlerim Kosova başbakanının attığı bu adımı asla kabul etmiyor. İyi bilirim Kosovalıları” diye konuştu. Sınır ihlali yapan 2 Yunan subayına karşı Batı’nın ayağa kalktığını ifade eden Erdoğan, “Kusura bakmayın biz yargı devletiyiz. Yargı ne karar verirse odur” dedi.
YENİ SYKES-PICOT’LARA İZİN VERMEYECEĞİZ
Türkİye’nİn terör örgütleriyle birlikte yürüme ve onlarla yoldaşlık yapma gibi ayıbının olmadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim anlımız ak, her zaman başımız diktir. Biz, gittiğimiz yere sadece huzur götürürüz, medeniyet götürürüz, sevgi götürürüz. Onun için diyor ki kimse bu bayraktan rahatsız olmasın. Onun için diyoruz ki kimse Türkiye’nin, Türk askerinin varlığından rahatsız olmasın. Biz sadece teröristin tepesine bineriz. Şu anda Afrin’de olan bu değil mi. Güvenli hale getirdiğimiz, kardeşlerimize ise sadece ve sadece hizmet götürürüz. Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar ederek, bölgemizin yakılıp yıkılmasına yol açmıştır. Bugün aynı
misyonu PKK, YPG terör örgütü üstlenmiştir. DEAŞ’ın başını nasıl ezdiysek, PKK, YPG’nin başını da öyle ezeceğiz. Kimsenin başkaları hesabına bu toprakları kana, ateşe, zulme, acıya boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Altını çizerek söylüyorum, bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Coğrafyamızın kaderini emperyalistlerin hırslarına, ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız.”
SAVAŞIN ÇOCUKLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin Doğu Guta’ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebeği kucağına alarak sevdi. Erdoğan ayrıca, Hatay’ta kongre öncesi Doğu Gutalı Nur ve Ala kardeşler ile sohbet edip onları kucakladı.
EKONOMİ EVELALLAH GAYET İYİ
Mart ayı ihracat rakamlarının açıklandığını, ihracatın yüzde 15’i aştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu ne demektir, yıllık ihracat hacmi de yüzde 60’a vurdu. Olay bu. Birileri de çıkmış, ‘ekonomide yok durum şöyledir, yok böyle böyledir.’ Ekonomi evelallah... Büyümede 7,4. İhracat, bir ülkenin zaten ekonomisi bunlarla ölçülüyor. Yok kurmuş, yok buymuş, yok şuymuş. Geç o işleri. Şu anda bu ülke 160 milyar dolar yıllık ihracat hacmine kavuşmuşsa, dünya pazarlarında demek ki bu ülkenin yeri çok büyük. İhracatın artması demek üretimin artması demektir, istihdamın artması demektir, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. İşte bunlara bakıp da büyümeyi göreceksiniz. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilir gidersiniz.”
PENSİLVANYA DA GELECEK, KAÇIŞ YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yaparak, şunları kaydetti: “Böldürtmeyeceğiz bu vatanı. Bölenlerin akıbetleri ortada. Gabar’da, Cudi’de, Cilo’da, Tendürek’te tepelerine tepelerine iniyor muyuz? İnmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Sadece onlar mı? FETÖ de dahil. FETÖ’yü de kovalıyoruz. Bak, Kosova’dan altı tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin.”
3 BİN 852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
“Suriye’den ülkemize yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58’inci gününde, yani Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümüne denk gelen 18 Mart’ta, Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 852 oldu. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Türkiye’nin sınırlarını taciz eden, roket atışlarıyla 100’ü aşkın vatandaşımızı şehit edenlere biz bu işi öyle kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere bıraktık mı? Onlara da bırakmadık. ”
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