Başkomutan'dan sathı müdafaa çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Hatay 6. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Adana’da kongre öncesinde Şirinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı’nda kabul edenler, kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler, kusura bakmasınlar, bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Çünkü biz, bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. ”

MAZLUMA KARŞI CESUR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış... Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Ağızları, dilleri var Hakk’ı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail, mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. Terör devleti olarak da işte Gazze’de, Kudüs’te yaptıkların ortada. Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletlerde Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. ‘Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.”

44 KAHRAMAN ADANALI

“Amerika’nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika ile yakın çalışmaktan memnuniyet duyarız” diyen Erdoğan, son olarak Fransa’dan asla duymak istemeyecekleri, kendilerine de hiç yakıştıramadıkları birtakım beyanlar, görüşmeler ve haberler geldiğine işaret etti.

İŞGALCİ VE TERÖRİST

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştirilerini salonda da sürdüren Erdoğan şunları söyledi: “Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur, bizim işgalcilik ayıbımız yoktur, ey Netanyahu! Sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız ve sen kalkıp da bizim Afrin harekatına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce bu noktada haddini bileceksin.”