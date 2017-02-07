Suudi Arabistan Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’yi kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi El Khereiji’nin bazı büyükelçilik çalışanlarını Erdoğan’a taktim etmesinden sonra tören fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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