Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce sizdeki papazı verin sonra da biz verelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ABD'ye önemli mesajlar verdi.

"VERİN YARGILAYALIM"

Erdoğan, "Kardeşim adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmış peşine gidiyorlar, şimdi kaçmışlar, Pensilvanya'da onun kaşanaesinde onunla beraber yaşıyor. Amerika onlara 400 dönüm arazi tahsis etmiş.. Ama Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti ve ülkeyi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar... Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var. Verin yargılayalım" dedi.

"BİZDEN PAPAZ İSTİYORLAR, SİZDE DE PAPAZ VAR"

Bizi kimse parçalayamamalı... Bizler ayrı değiliz, ayeti kerime açık ortada. Biz sizi kabileler halinde yarattık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Kim Allah'a en yakınsa o üstündür. Benim akrabamdır, parası bol makamı yüksek, bundan dolayı değil. İşte Pensilvanya'daki bu nasipsiz adamın peşinden giden Prof'lar var... Kardeşim adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmış peşine gidiyorlar, şimdi kaçmışlar, Pensilvanya'da onun kaşanaesinde onunla beraber yaşıyor. Amerika onlara 400 dönüm arazi tahsis etmiş.. Ama Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti ve ülkeyi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar... Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var. Verin yargılayalım. Yürekliliğimizi her yerde göstereceğiz, ölmekse Allah için öleceğiz. Bunlar bu ümmeti bölmek, parçalamak istiyorlar. Bizi içimizden bölüp yaralamaya çalıştılar ama Rabbim fırsat vermedi. 15 Temmuz gecesi bu asil milletin meydanlara dökülmesi ruhundaki o asaletin sonucuydu, bunu ortaya koydular. İşte şu milletin evi, gazidir... Şehitlerimiz var, gazilerimiz var burada... Sizlerin yetiştiğiniz o merkezde 53 şehidimiz var. Haince, alçakça geldiler en önemli merkez burası dediler ve o merkezi vurdular. Şimdi biz bunların hesabını sormayacak mıyız? Burası milletin en önemli hareket merkezi... Bazıları bana mektuplar yazıyor, benim ki suçsuz vs. Tamamda o F-16'da senin ki vardı... İşte bu yönde girişim yapanlar veya heveslenenler hangi gruba mensup olursa olsunlar karşısında bizi bulmalıdır. Türkiye, dost ve kardeşleriyle çok büyük bir ülkedir.