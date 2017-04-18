Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı kazanmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği demeçte, Türkiye'deki referandumu ve ABD Başkanı Trump'ın kendisini aramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

Anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın referandum sonucu nedeniyle kendisini tebrik ettiğini ve Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden olumlu sinyaller aldığını söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN MAÇI ALMAKTIR"

Referandum sonucunu değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı almaktır. 14-15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye birşey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Yeni sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor."

"GÜLEN'İN İADESİ KONUSUNDA UMUDUM VAR"

Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iade talebi konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" dedi.