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Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

 

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