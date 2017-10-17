Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
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