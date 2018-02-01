Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon gayet başarılı gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Partili milletvekilleri katıldı.

PKK'NIN HEDEFİ TÜRKİYE

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Afrin harekatı konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK / YPG'nin hedefi Türkiye'dir." dedi.

SEÇİM İTTİFAKI KONUSUNDA KRİTİK AÇIKLAMA

Seçim ittifakı konusuna da değinen Erdoğan; "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

OHAL Komisyonu çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim onlara güvenim tamdır. Komisyon ne karar verirse versin harfiyen uygularız" açıklamasında bulundu.