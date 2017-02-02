Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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