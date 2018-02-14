Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osmanlı tokadı Yemediğiniz belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PYD/PKK’ya desteğini sürdüren ABD’ye tarihi bir uyarı yaptı: Ömrünüzde hiç Osmanlı tokadı yemediğiniz çok açık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’yı destekleyen ABD’ye tarihi uyarılarda bulundu. Erdoğan AK Parti Meclis Grubu toplantısında, Münbiç’te teröristlerle fotoğraf çektirip Türkiye’ye “Sert karşılık veririz” tehdidinde bulunan ABD’li generaller için “Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yemedikleri çok açık. Her teröristi imha edeceğiz. O zaman teröristlerin yanında bulunmasalar kendileri için daha iyi olacak” dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda görülen tahkimatların Türkiye’ye karşı yapıldığının ortada olduğunu söyledi. Türkiye’nin adeta teröristlere teslim olmasının istendiğini kaydeden Erdoğan ABD’ye NATO’yu hatırlattı.
DEAŞ’LA BİRLİKTELER
ABD’nin de NATO hükümlerine uyması gerektiğini, ABD’nin NATO’ya eşit olmadığını belirten Erdoğan “NATO’da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir” diye konuştu.”Sen kalkar da YPG’ye PYD’ye, ‘Bize göre bu terör örgütü değildir’ diyorsan, geç onu bir kenara” diyen Erdoğan şöyles dedi: “Diyorlar ki ‘Bunlar terör örgütü değil’. Şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Bütün gerçekleri çok açık, net önlerine koyacağız. Eğer hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun ortak veya müttefik veya model ortaklık olmaz.”
Güya DEAŞ ile mücadele için bölgeye çöreklenen herkesin şimdi DEAŞ’la bir olup Türkiye’ye karşı açılan cephede yer aldığını vurgulayan Erdoğan artık kimsenin DEAŞ bahanesini kullanmaya hakkı bulunmadığını, çünkü hepsinin DEAŞ ile beraber hareket ettiğini belirtti. “DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir” diyen Erdoğan herkesin maskelerini indirip gerçek yüzleriyle karşılarına çıkmalarını istedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de ‘Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik’ diyenler, kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele ‘Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin’ ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama şimdiden ilan ediyoruz ki yanı başlarında duranlardan başlayarak her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır.” Amerikan halkına da seslenen Erdoğan, Amerika’nın bütçesinden teröristler için çıkan bu paraların halkın cebinden çıkan paralar olduğuna işaret etti. Türkiye’nin karşısında yer alan PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C kimliklerinin gerisindeki güçleri artık tanıdıklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Hemen yanı başımızda, ikinci dünya savaşından sonraki en büyük paylaşım savaşı devam ediyor. Birileri Türkiye’yi de bu paylaşımın bir parçası olarak görüyor.”
TERÖRİST DİYEMİYORLAR
FETÖ’nün devlete yedi düvel bir araya gelse yapamayacağı tahdibatı verdiğini anlatan Erdoğan, bir grup siyasetçinin de PKK’ya “terör örgütü” bile diyemediğini söyledi. Erdoğan’ın “Bu terör sevicilerinin söylemleri bir ekrana gelirse isabetli olur” sözlerinden sonra salonda sinevizyon üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin konuşmalarıyla tweetleri ve HDP kongresinden bazı görüntüler gösterildi. “YPG için ‘terör örgütü değildir, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyebilen bir anlayışla Türkiye karşı karşıyadır” diyen Erdoğan “Şöyle göğsünü gere gere ağız dolusu, ‘Evet PKK da bir terör örgütüdür, YPG de bir terör örgütüdür, FETÖ de bir terör örgütüdür, DHKP-C de bir terör örgütüdür’ diyememektedir Bay Kemal. Kimi aldatıyorsun ya. Eğer senin yüreğin varsa, zerre kadar sende yürek varsa, ahlak noktasında siyasi ahlakın varsa açıkça dersin ki, ‘Bunlar birer terör örgütüdür’.”
HDP ZIVANADAN ÇIKTI
Erdoğan, Türkiye’nin bu kritik süreçte yaşadığı en büyük şanssızlığın “böyle bir anamuhalefet partisi” olduğunu belirterek CHP’nin giderek daha da marjinalleştiğini, terör örgütlerinin oyuncağına dönüştüğünü söyledi. Erdoğan CHP’nin adeta izini takip ettiği HDP adında ikizinin de “Fitne kazanı” olduğunu, “Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor” diyebilecek kadar zıvanadan çıkmış bir yapı olduğuna dikkati çekti. Mehmetçik çocuklara, kadınlara, mazlumlara zarar gelmesin diye şehit olurken, HDP yandaşlarının Türkiye’yi sivillere saldırmakla suçladığını ifade eden Erdoğan, “Eğer Türkiye’nin sivillere zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i tek bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan şimdiye kadar çoktan almıştık” dedi.
AFRİN ŞEHİDİNE DUA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı’nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan’ın Sincan’daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit için dualar okuyan Erdoğan aileyle de yakından ilgilendi. Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. 22 Ocak’ta şehit olan Musa Özalkan’a bağlanacak emekli ikramiyesine ve arabasına, 2009’da karıştığı kazadan kaynaklanan borcu için avukat Emine Gün tarafından 23 Ocak’ta haciz talep edilmişti. Adalet Bakanlığı da avukat hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ise avukat inceleme başlatmıştı.
SELMAN’LA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
SİYASETE ALET EDİLDİĞİNİ SÖYLEMEK HADDİNE Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te soruları cevaplarken eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Afrin, siyasete alet edilmesin” yönünde açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?” ifadesini kullandı.”Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Asıl Afrin Harekatı’nı siyasete alet edenler, zannediyorum beyefendinin beraber hareket ettiği tiplerdir. Kimlerle hareket ediyorsa, onlar siyasete alet ediyorlar. Esad’ın yanına gidenler kimlerse, onu onlarla paylaşsın, şu andaki iktidarla değil. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun.” Erdoğan, bir CHP’linin Papa’yla bağış karşılığı görüşüldügü iddiasının hatırlatılması üzerine “Hiçbir yere bu tür diyet ödeyerek veya para vererek randevu almış değiliz. Bu terbiyesizler; kendi hayatları böyle geçmiş. Bunlar bu tür yerlere, bu tür randevuları alarak aracılarla, tefecilerle bu işleri yürütmüşler. Bizim ne aracıyla, ne tefeciyle işimiz yok” diye konuştu. Papa’ya iadei ziyarette bulunduğunu hatırlatan Erdoğan “Bu malum tipler yetişemedikleri üzüme koruk derler” dedi.
YUNANLILAR GENE ŞAŞIRDI
Meclİs’te soruları cevaplayan Erdoğan, Kardak’ta Türk-Yunan botlarının çarpıştığı iddiasıyla ilgili şunları kaydetti: “Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak’a bu tür geliş gidişleri oldu. Tabii biz başından itibaren Yunan tarafına, ‘Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım’ dedik. Tabii bırakılmayınca askerimiz de görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi.” Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisinin uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, “İtalyan gemisinin, bir defa orada ne işi var?” diye konuştu.
BİZİM İÇİN AFRİN NEYSE EGE DE ODUR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yinanistan ve Rumları da uyararak, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege’deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin dikkatten kaçmadığını söyledi. Erdoğan, “Yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu’yla, çok yakında Münbiç’te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozacağız” diye konuştu. Erdoğan, “Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle takip ediyorlar” dedi. Erdoğan, Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere de Rumlara güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye etti. “Bunların efelikleri, bizim ordumuzu görene kadardır” diyen Erdoğan “Bu işin, öyle kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, geçerliliği olmayan anlaşmalarla olmayacağını hatırlattı. Böylesine çocukça adımların sadece faillerini küçülteceğine işaret eden Erdoğan, “Bizim için Afrin neyse Ege’deki, Kıbrıs’taki haklarımız da odur” diye konuştu.
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