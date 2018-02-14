Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osmanlı tokadı Yemediğiniz belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’yı destekleyen ABD’ye tarihi uyarılarda bulundu. Erdoğan AK Parti Meclis Grubu toplantısında, Münbiç’te teröristlerle fotoğraf çektirip Türkiye’ye “Sert karşılık veririz” tehdidinde bulunan ABD’li generaller için “Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yemedikleri çok açık. Her teröristi imha edeceğiz. O zaman teröristlerin yanında bulunmasalar kendileri için daha iyi olacak” dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda görülen tahkimatların Türkiye’ye karşı yapıldığının ortada olduğunu söyledi. Türkiye’nin adeta teröristlere teslim olmasının istendiğini kaydeden Erdoğan ABD’ye NATO’yu hatırlattı.

DEAŞ’LA BİRLİKTELER

ABD’nin de NATO hükümlerine uyması gerektiğini, ABD’nin NATO’ya eşit olmadığını belirten Erdoğan “NATO’da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir” diye konuştu.”Sen kalkar da YPG’ye PYD’ye, ‘Bize göre bu terör örgütü değildir’ diyorsan, geç onu bir kenara” diyen Erdoğan şöyles dedi: “Diyorlar ki ‘Bunlar terör örgütü değil’. Şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Bütün gerçekleri çok açık, net önlerine koyacağız. Eğer hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun ortak veya müttefik veya model ortaklık olmaz.”

Güya DEAŞ ile mücadele için bölgeye çöreklenen herkesin şimdi DEAŞ’la bir olup Türkiye’ye karşı açılan cephede yer aldığını vurgulayan Erdoğan artık kimsenin DEAŞ bahanesini kullanmaya hakkı bulunmadığını, çünkü hepsinin DEAŞ ile beraber hareket ettiğini belirtti. “DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir” diyen Erdoğan herkesin maskelerini indirip gerçek yüzleriyle karşılarına çıkmalarını istedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de ‘Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik’ diyenler, kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele ‘Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin’ ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama şimdiden ilan ediyoruz ki yanı başlarında duranlardan başlayarak her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır.” Amerikan halkına da seslenen Erdoğan, Amerika’nın bütçesinden teröristler için çıkan bu paraların halkın cebinden çıkan paralar olduğuna işaret etti. Türkiye’nin karşısında yer alan PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C kimliklerinin gerisindeki güçleri artık tanıdıklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Hemen yanı başımızda, ikinci dünya savaşından sonraki en büyük paylaşım savaşı devam ediyor. Birileri Türkiye’yi de bu paylaşımın bir parçası olarak görüyor.”

TERÖRİST DİYEMİYORLAR

FETÖ’nün devlete yedi düvel bir araya gelse yapamayacağı tahdibatı verdiğini anlatan Erdoğan, bir grup siyasetçinin de PKK’ya “terör örgütü” bile diyemediğini söyledi. Erdoğan’ın “Bu terör sevicilerinin söylemleri bir ekrana gelirse isabetli olur” sözlerinden sonra salonda sinevizyon üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin konuşmalarıyla tweetleri ve HDP kongresinden bazı görüntüler gösterildi. “YPG için ‘terör örgütü değildir, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyebilen bir anlayışla Türkiye karşı karşıyadır” diyen Erdoğan “Şöyle göğsünü gere gere ağız dolusu, ‘Evet PKK da bir terör örgütüdür, YPG de bir terör örgütüdür, FETÖ de bir terör örgütüdür, DHKP-C de bir terör örgütüdür’ diyememektedir Bay Kemal. Kimi aldatıyorsun ya. Eğer senin yüreğin varsa, zerre kadar sende yürek varsa, ahlak noktasında siyasi ahlakın varsa açıkça dersin ki, ‘Bunlar birer terör örgütüdür’.”

HDP ZIVANADAN ÇIKTI

Erdoğan, Türkiye’nin bu kritik süreçte yaşadığı en büyük şanssızlığın “böyle bir anamuhalefet partisi” olduğunu belirterek CHP’nin giderek daha da marjinalleştiğini, terör örgütlerinin oyuncağına dönüştüğünü söyledi. Erdoğan CHP’nin adeta izini takip ettiği HDP adında ikizinin de “Fitne kazanı” olduğunu, “Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor” diyebilecek kadar zıvanadan çıkmış bir yapı olduğuna dikkati çekti. Mehmetçik çocuklara, kadınlara, mazlumlara zarar gelmesin diye şehit olurken, HDP yandaşlarının Türkiye’yi sivillere saldırmakla suçladığını ifade eden Erdoğan, “Eğer Türkiye’nin sivillere zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i tek bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan şimdiye kadar çoktan almıştık” dedi.