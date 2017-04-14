Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da, Başbakan Yıldırım İzmir'de kullanacak

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'da oylarını kullanacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk oylamasına  sayılı günler kala liderlerin nerede oy kullanacakları da belli oldu. 16 Nisan halk oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da Çankaya İlkokulu'nda oy verecek. Başbakan Yıldırım ise İzmir'de sandık başına gidecek.
 
Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullanacak
 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullanacak. Kılıçdaroğlu, Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy verecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli'de oyunu Ankara'da kullanacak. Bahçeli, Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oy verecek.
 
Öte yandan, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da Çankaya Lisesi'nde, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'da Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Kahveyle yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor

Kahveyle yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA