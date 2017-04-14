Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da, Başbakan Yıldırım İzmir'de kullanacak

Türkiye, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk oylamasına sayılı günler kala liderlerin nerede oy kullanacakları da belli oldu. 16 Nisan halk oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da Çankaya İlkokulu'nda oy verecek. Başbakan Yıldırım ise İzmir'de sandık başına gidecek.

Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullanacak. Kılıçdaroğlu, Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy verecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli'de oyunu Ankara'da kullanacak. Bahçeli, Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oy verecek.

Öte yandan, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da Çankaya Lisesi'nde, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'da Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.