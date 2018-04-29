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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik gündemimizde yok

Özbekistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahati öncesinde açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok.' dedi.

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Özbekistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahati öncesinde açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok." dedi.

Abdullah Gül'ün açıklamaları

Kendisine Abdullah Gül'ün açıklamaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız." ifadelerini kullandı.

Seçim anketleri

Anketler, Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları

Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz.

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