Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 35 dakika sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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