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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.
 
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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