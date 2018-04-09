Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Büyüme oranınız ne kadar artarsa o kadar güçlü olursunuz. Türkiye büyüdükçe hep birlikte kazanıyoruz. Türkiye sadece büyümüyor, ortaya çıkan gelirin adil dağılmasını da sağlıyor."

"Bu sezon turist sayısı ve gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Turizmde Doğu'yu da ihmal etmeyin."

"Bütçe gelirlerimiz 5 kattan fazla artarken borç ödememiz aynı kalmıştır. Ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık, şu andaki seviyeye getirdik"

"İhracatımızı yıllık 36 milyar dolardan mart itibarıyla 160 milyar dolara çıkarmış olmamız tarihi bir başarıya işaret ediyor."

"(Proje Bazlı Teşvik Sistemi) İhracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken ithalatımızı da 12 milyar 312 milyon dolar azaltacak."

"Enerji atılımımızı, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi projeleriyle tamamlayarak cari açık sorununu kökten çözme irademizi ortaya koyduğumuza inanıyorum."

"23 proje için 19 firmamız yatırım teşviklerinden yararlanmaya hak kazandı. Firmalarımızı, ülkemize ve devletlerine güvenerek yola çıktıkları için sonuna kadar destekleyeceğiz."

"Yatırım yapacak olan tüm yatırımcıların başımız gözümüz üstünde yeri var, yeter ki bize güvensinler. Elini taşın altına koyan iş dünyası ile omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız, kimseye de eyvallah etmeyeceğiz."

"Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye'ye söyleyecek bir sözü yoktur. Böylelerinin Türk milletine söyleyecek sözü de yoktur."