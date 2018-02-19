Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Esad rejimi ile terör örgütü YPG'nin anlaştığı, Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur' dediği öğrenildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. 

ERDOĞAN: SONUÇLARI OLUR

Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esed rejiminin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, ''Rejim bu yola girerse sonuçları olur.'' dediği belirtildi.

Erdoğan'ın Putin'e, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini söylediği aktarıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA