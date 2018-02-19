Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Esad rejimi ile terör örgütü YPG'nin anlaştığı, Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur' dediği öğrenildi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.
ERDOĞAN: SONUÇLARI OLUR
Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esed rejiminin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, ''Rejim bu yola girerse sonuçları olur.'' dediği belirtildi.
Erdoğan'ın Putin'e, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini söylediği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.
Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi
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