Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyede bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.
Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.