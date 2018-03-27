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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi. 

Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindi.

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