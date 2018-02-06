Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt, İtalya Protokol Müdürü Riccardo Guariglia ile Vatikan ve Roma büyükelçiliklerinin personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Roma'dan ayrıldı.