Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Romanlar Buluşması'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 4108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayana Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik' dedi.