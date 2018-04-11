Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Romanlar Buluşması'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 4108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayana Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.