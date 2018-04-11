Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Romanlar Buluşması'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 4108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayana Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu ana kadar 80 tane FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdik' dedi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor.' Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanatçı Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

Sanatçı Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Fatih Sultan Mehmed`in bilinmeyen gerçekleri

Fatih Sultan Mehmed`in bilinmeyen gerçekleri

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA