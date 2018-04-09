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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Lider Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

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