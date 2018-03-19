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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti. Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul’da yapılacak Üçlü Zirve’ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

 

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