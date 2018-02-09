Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.
- AA
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Karamollaoğlu'nu, partiye gelişinde AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşıladı.
Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.
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