Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat, savunma kadar önemlidir 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Özel Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti. Külliye’de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde konuşma yapan Erdoğan, şu mesajları verdi…

ÖDÜLE LAYIKTIRLAR:Türk sinemasının bir dönemine senarist ve yönetmen olarak damgasını vurmuş olan Sefa Önal elbette bu alanda ödüle ziyadesiyle layıktır. Kanun sazını icrası ve araştırmacı kişiliği ile Türk sanat müziğimize çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cüneyt Kosal elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Osmanlı sanat tarihine olan vukufiyeti genç nesillere de örnek olan Nurhan Atasoy elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Tasavvuf tarihinin yanı sıra geniş bir alanda nitelikli eserleri ile mümbit bir kalem olan Süleyman Uludağ hocamız elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini ülkemizin her köşesine taşıma konusundaki gayretini yakından bildiğimiz Baksı Müzesi bu ödüle elbette fazlasıyla layıktır.

ŞÜKRANIN İFADESİ: Bu tür ödüller kendi alanlarında zaten şevk, gayret, heyecanla çalışan, üreten insana dair en önemli yetenek olan eser ortaya koyma becerisini gösteren kültür ve sanat insanlarına millet ve devlet olarak şükranın bir ifadesidir.

MİLLETİ YÜKSELTİR: Ödül için çalışılmaz ama yapılan güzel işlerin ödüllendirilmesi de bir vefa borcudur. Milletler için kültür ve sanat en az ekonomi ve savunma sanayi kadar önemlidir. Ekonomi ve savunma sanayi sizin dünyanın somut güçleri ile olan güçlerinizde belirleyicidir ama kültür ve sanat da somut olmayan unsurlar karşısındaki konumunuzu tayin eder. Bu ikisi birlikte ülkeyi ve milleti yükseltir.

DÜŞMANLIK YOK: Biliyorum ki şimdi birileri yine bu sözlerimize bakarak bizi yanlış anlayacak, bizi yine batı düşmanlığı ile itham edecek. Kimseye düşmanlığımız yok. Biz dünyada nerede iyi olan, güzel olan, faydalı olan bir şey varsa onu bulmak, almak ve değerlendirmekle mükellef olduğumuza inanıyoruz.

2071 VİZYONU: Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her geçen gün daha da güçlendirerek 2053 ve 2071 vizyonlarımızı güçlendiriyoruz. Ancak bu şekilde geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Medeniyetimizin büyük sosyoloğu ve siyaset bilimcisi İbn-i Haldun, ‘Coğrafya kaderdir’ diyor. Peki bu hakikat birilerine coğrafyamızın kaderini belirleme hakkı verir mi? Kesinlikle hayır. Kaza ve kaderin sahibi rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır.

BİR İŞARET: Onun için coğrafyamızın şuan içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret olarak görüyoruz. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, hep birlikte Türkiye olursak kaderimizde ona göre şekillenecektir. Daima en iyisini umarak, en kötüsüne de hep hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz.

ÖNEMLİ GÖREVLER: Allah vergisi olan kültür ve sanat kabiliyetlerinin keşfi, geliştirilmesi, ülke içinde ve dışında bilinmesinin, görülmesinin sağlanması hususunda hem devlete hem de sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor.

MEKANİZMALAR: Gelişmiş ülkelerin spordan sanata her konuda daha okul öncesinden başlayarak çocukların kabiliyetlerini, eğilimlerini tespit etmeye yönelik mekanizmalar kurduklarını biliyoruz. Artık anaokulları süreci bunun en güzel ifadesi. Ülkemiz de bu konuda çok büyük gelişmelere sahip. Ülkemizde benzer bir yaklaşımı hayata geçirmemiz gerektiğine çok daha farklı bir şekilde inanıyorum. Anasınıfından itibaren ilkokul, ortaokul ve hatta lise yılları boyunca sürekli öğrencilerimizin yeteneklerini ve yönelimlerini belirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirmeliyiz.

HAZİNELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

İHLAL EDEMEYİZ: Türkiye’nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için gece gündüz çalışırken kültür ve sanatı da asla ihlal edemeyiz. Bakınız büyük mütefekkir Cemil Meriç ne diyor, ‘Zavallı Türk aydını batılı dostları alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalışır, sonra unutur hazineleri olduğunu düşmanın putlarını takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev bu arada papağanlaşır.’ Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Bunun için önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız.

KEŞFEDECEĞİZ: Bize unutturulan ve unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek adeta ortaya bir envanter koyacağız. Bu büyük birikimin ışığında geleceğe bırakacağımız yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız. Baksı Müzesini, Odunpazarı Müzesini böyle görüyorum.

BAŞARACAĞIZ

Bizim orta boy şehrimizin nüfusu kadar yerden onca sporcu, sanatçı, bilim insanı çıkabiliyorken, Türkiye’nin 81 milyonluk demografik varlığı ile bunların gerisinde kalıyor olmasını anlayabilmek, hazmetmek mümkün değil. Kabiliyetse bizim evlatlarımızdaki kabiliyet başka hiçbir yerde görmedim dersem yeridir. Evlatlarımıza güveneceğiz, inanacağız, biz inanıyoruz, güveniyoruz. Bunu başaracaklar.

TEMBELLER

Çalışkanlıksa bizim milletimizin çalışkanlığının ve fedakarlığının örneği pek az bulunur. Yanımızda komşular var, inanın doğru dürüst çalışmıyorlar, paraysa acayip para alıyorlar ama tembeller, bizim insanımız gibi değiller. Bu durumda sorunu insan keşfetme ve insan yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Hani bir söz var, ‘Öyle saldım çayıra Mevla’m kayıra’ mantığı ile bu işlerin içinden çıkamayız.

EKSiK BIRAKMIŞIZ

Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza atarken eğitim-öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geride kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikleri tespit edip ortadan kaldıracak, geçmişin kayıplarını telafi etmenin yanında geleceğe güzel bir miras bırakacak eğitim-öğretim ve kültür politikalarını hayata geçireceğiz.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sabah itibariyle Afrin’de bin 829 terörist etkisiz hale getirildi. Bu bir inancın, imanın bir neticesidir. Dağ taş demeden, gece gündüz demeden şu anda bu savaşı, bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor, tüm imkanları ile. Bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor, hiç birine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

“Sinema” dalında Safa Önal, “Musiki” dalında Cüneyt Kosal, “Sanat Tarihi” dalında Prof. Dr. Nurhan Atasoy, “Tasavvuf Tarihi” dalında Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile “Kültür ve Sanat Kurumu” dalında Baksı Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerini aldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerini alan isimlerin hayatlarından önemli kesitlerle müzenin tarihi ile ilgili sinevizyon gösterildi.