Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaklı'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya başsağlığı diledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı’yı dün gece telefonla aradı. Hülya Sancaklı’nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhumeye Allah’tan rahmet dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet dilediği de kaydedildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamist terörist' ifadesini kabul edemem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamist terörist' ifadesini kabul edemem

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA