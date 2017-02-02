Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaklı'ya başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya başsağlığı diledi.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı’yı dün gece telefonla aradı. Hülya Sancaklı’nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, merhumeye Allah’tan rahmet dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet dilediği de kaydedildi.
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