Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
- İHA
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel’i kabul ederken, yapılacak görüşme sonrasında Erdoğan’ın makamında bir açıklama yapılacak.
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