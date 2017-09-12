Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Bingöl'de şehit olan astsubay ve polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Bingöl'de şehit düşen astsubayla polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da şehit olan polis memuru Adnan Saka ile Bingöl'de şehit olan astsubay Mustafa Sefa Kök'ün ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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