Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

- Senegal bizim için değerli bir dost ve stratejik bir ortaktır. Senegal Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etmiştir. Senegal hükümetine gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz."

- Ülkelerimiz arasındaki iyi siyasi ilişkiler, ikili ticari verilerde kendini gösteriyor

- Türk firmalarının proje ve eserleriyle Senegal'de iz bıraktıklarını görüyoruz. Senegal hükümetine, şirketlerimize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz

- Bugün enerji, turizm, ulaşım alanlarında önemli imzalar attık

- Çok sevdiğim bir Senegal atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şayet çelikten dişlerin varsa demirden hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin. Nasıl iyi mi? İyi bir dost, çelikten dişe benzer. Biz de Senegal'in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye tıpkı Senegal milli marşında olduğu gibi omuz omuza verdiğinde üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur.