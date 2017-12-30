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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu ziyaretinde bir restoranda vatandaşlarla sohbet etti ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni de ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.
 
Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kastamonu 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra makam aracıyla Saraçlar Mahallesi'ndeki bir restorana gitti.
 
Burada vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek dua etti.
 
Türbeden çıktıktan sonra çocuklara oyuncak veren Erdoğan, ardından Kastamonu Havalimanı'na giderek uçakla Sinop'a geçti.

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