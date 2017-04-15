Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi bize mahkemelere gitmeyin diye haber gönderiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kartal bu ne muhteşem tablo. Bu ne güzel tablo. Biz kendi geleceğimiz için bir karar vermenin çabası içindeyken, bakıyoruz ki kimi Avrupa ülkeleri alenen kampanya yürütüyorlar. Size ne ya! Size ne? Avrupa'nın milletvekillerine ne? Parlamentosunun önünde Erdoğan'ın resmi şakağına silah dayatılmış, "Erdoğan'ı öldürün" diyor. Nerede bu? İsviçre Parlamentosu. Allah'ıma hamdolsun, demek onlara dahi bu korkuyu vermişiz. Biz düşmana korku, dosta muhabbet erleriyiz. Bizim farkımız bu. Nerede İsviçre'nin yönetimleri? Niçin bu teröristlere orada haddini bildirmiyor. İşte bunların ne olduğunu anlayın.

PAPA'NIN KARŞISINDA İP GİBİ DİZDİLER NASİHAT ALDILAR

Bakıyoruz AB üyesi ülkeler Vatikan'a gitti. Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan AB üyesi mi? Değil. Bunların içinde protestan, ortodoks, ateist var. Bunların hepsi katolik olan Vatikan'a gidiyor? Hepsi diziliyorlar, nasihatlarını aldılar, kuzu kuzu ayrıldılar. Çünkü bunlar tek millet. Bize gelip de şöyle, böyle demesinler. Külahımıza anlatsınlar. 54 yıldır bu ülkeyi oyaladılar. İşte 16 Nisan bunun dönüm noktası olacak. Erdoğan çok sert, evet. Biz kime sert, kime yumuşak davranacağımızı çok iyi biliriz. Ama hiçbir zaman baş eğmeyiz. Bunlara hakikati, doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar.

ETA GİBİ SİLAHLARI GÖMMEDİKLERİ SÜRECE HAYAT HAKKI YOK

Avrupa'nın bizimle sorunu halkoylamasındaki tavrı değil. Açtıkları hendeklere, çukurlara bu töristleri gömdük ya! Rahatsızlık buradan geliyor. Yaklaşık 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. O silahlar gömülmediği sürece ETA gibi yapmadığı sürece bu ülkede onlara yaşam hakkı yok. Bayan bakanımızı arabaya mahkum ediyorlar. Oraya toplanmış olan vatandaşlarımızın üzerine atlarını, itlerini salıyorlar. O itler Hüseyin Kurt'umuzun baldırından parça kopardı.

ŞİMDİ BİZE MAHKEMELERE GİTMEYİN DİYE HABER GÖNDERİYORLAR

Şimdi bu işi uluslararası mahkemelere taşımayın diye haber gönderiyorlar. Yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak? Nerede sizin adaletiniz, nerede insan hakları? Araştıracağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bunların kimseye söyleyecek sözü kalmadı. Biz demokrasiye yaklaştıkça onlar uzaklaşıyorlar.

BUGÜNÜN HASTA ADAMI KİM BİLİYOR MUSUNUZ? AVRUPA BİRLİĞİ

Bugünkü hasta adam Avrupa Birliği. Ticaret hacmi daralıyor. IMF'ye borcumuz var mı? Yok. Geldik sıfırladık. Ekononmiyle, vizeyle, ticaretle tehdit edenler dönüp kendilerine baksınlar. Türkiye'nin önünde bunlar durabilir. Şu anda biz G-20 ülkesi miyiz? Şimdi hedef ilk 10.

YALANCININ MUMU YARIN AKŞAM SAAT 5'E KADAR YANACAK

Parlamentoyu feshedecek diyor. Yalan söyleme, dürüst ol. Ancak Cumhurbaşkanı yeni sistemde seçimlerin yenilenmesi kararını verebilir. Cumhurbaşkanı niye durup dururken seçimlerin yenilenme kararını versin. Çünkü kendisi de seçime gidecek. Yalan söylüyor. Yalancının mumu yarın saat akşam 5'e kadar yanacak.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ BU FOTOĞRAFIN PARÇASIDIR

7 Haziran seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olabildi mi? Haftalarca hükümet kurma çalışmalarından netice alamadık. Baktık olmuyor, dedik ki erken seçim. 1 Kasım'da erken seçime gittik. Allah'a hamdolsun milletimiz ferasetini konuşturdu ve AK Parti'yi iktidara getirdi. Bölücü terör örgütlerinin nasıl çırpındıklarını unutmadık. Tüm güçleriyle ülkemize nasıl saldırdıklarını unutmadık. Yatırımcıların nasıl tereddüte düştüklerini unutmadık. 15 Temmuz darbe girişimi bu fotoğrafın parçasıdır. Bütün bunlar ortadayken hiç olmamış gibi yolumuza devam edemezdik.

KILIÇDAROĞLU TANKLARA SELAM VERDİ VE ORADAN KAÇTI

Ben Marmaris'ten çıkıp geliyorum. Türkiye'nin genci yaşlısı, kadını erkeği herkes geldi. Havaalanına geldik hep beraber orada valimiz, komutanımız işi koordine etmeye başladık. Gençler yanıma geldi "11.15 gibi buradan Kemal Kılıçdaroğlu" geçti dediler. O zaman detayları bilmiyorduk, şimdi detaylar çıktı. Meğerse geliyor orada tanklar duruyor. Tanklara bir selam. Kendi adamları tankların başındakilerle görüşüyor. Görüştükten sonra ışıldaklı arabaya binip, doğru belediye başkanının evine gidiyor. O gün bugün oldu Kılıçdaroğlu bir şey konuşamadın. Hala cevap veremedin. Kalkıp radyoda "ilk defa tankların önüne ben çıkarım" diyordun. Niye kaçtın. Bizim üzerimizde F-16'lar, helikopterler uçuyordu. Biz eşim, damadım, kızım, torunlarımla vatandaşlarımızla bütünleştik. Biz yola kefenlerimizle çıktık. Aramızdaki fark bu Kılıçdaroğlu?

BAKALIM KILIÇDAROĞLU İDAM KONUSUNDA NE DİYECEK?

Utanmadan sıkılmadan bizim darbeyi örtbas ettiğimizi söylüyor. Bu adam yalan makinası. Şu anda cezaevindeler. Sen mi yaptın bu işi. Bu kararları sen mi aldın? Yarın alacağımız karar aynı zamanda idamın da yolunu açacaktır. Hemen parlamentoya kanun tasarısı geldiğinde bakalım Kılıçdaroğlu ne diyecek? Sayın Bahçeli, sayın Yıldırım evet diyor. Dolayısıyla parlamentodan geçti bana geldi ben de buna onayı veririm işi bitiririm. Ha olmadı! O zaman bir referandumda onun için yapacağız. Millete geleceğiz. Asıl kararı millet verecek, şehitlerimizin varisleri, gazilerimiz verecek.

BENİM VATANDAŞIMIN CEBİNDEN 1 KURUŞ BİLE ÇIKMAYACAK

Şimdi kim hayır diyor? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara, Avrasya, Osmangazi Köprüsü'ne hayır dediler mi? Yahu siz neye evet diyeceksiniz? Ey Kılıçdaroğlu, ey o hayır diyenler! 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün de temelini attık. Yaklaşık 11 katrilyona malolacak. Bu milletin cebinden 1 kuruş çıkmayacak. Yüzde 50 Kore yüzde 50 Türk sermayesiyle yapılacak. Onlara rağmen orayı da yapıyoruz inşallah. İki kule arası 2023 metre. Dünyanın bir numaralı köprüsü olacak.

BUNLAR DÜNYANIN SAĞLIKTA ERİŞEMEDİĞİ REFORMLAR

14 senede 19 bin kilometre bölünmüş yola yaptık. Şimdi şehir hastaneleri geliyor. İstanbul'umuzda bir tanesi de Samandra'ya geliyor inşallah. Şu anda ihalesi yapılmak üzere. Avrupa yakasında inşaat devam ediyor. Bunlar dünyanın erişemediği sağlıktaki reformlar. İhracaatımız düştü diye seviniyorlar. Şimdi o da yükselmeye başladı.

BU KILIÇDAROĞLU YENİKAPI RUHUNA 1 HAFTA 10 GÜN DAYANABİLDİ

Kuru derede su değirmeni çalışmaz. Onla saldırdıkça milletimiz elhamdülillah. Yahu Bu Kılıçdaroğlu'nu 15 Temmuz'dan sonra 7 Ağustos'ta Yenikapı'ya davet ettim. Önce bana olumsuz cevap verdi. Sonra Cuma günü herhalde baskılara dayanamadı, geleceğini bildirdi. Geldi, Yenikapı ruhunu 1 hafta 10 gün sonra eleştirmeye başladı. AK Parti MHP bir oldular. Parlamentodan 339'la şu andaki halkoylaması neticesi doğdu. Şimdi sıra millette. Yarın inşallah sandıklarda bu birlikteliğimizi göstereceğiz.