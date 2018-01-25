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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı´nın 6. gününde Hatay´daki Harekat Merkezi´ne gitti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar´la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara´dan Zeytin Dalı Harekatı´nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu´nun Hatay´daki Harekat Merkezi´ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler´in de refakat ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi´ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Beştepe´de Başbakan Binali Yıldırım´ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

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