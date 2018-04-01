Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra sende Pensilvanya

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KOSOVA BAŞBAKANI’NA FETÖ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Pendik ve Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongreleri’nde yaptığı konuşmada, CHP ve FETÖ eleşabı Fetullah Gülen’in yanı sıra Kosova Başbakanı’na yüklendi.

- NANKÖRLER: Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Aslında bunlar için bir ofis açıp, bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar, bu ülkeye yük, yük. Bir taşına cümle Acem mülkünün feda edildiği İstanbul’u beğenmeyenin kalbi kurumuş demektir. Tabii biz ülkemizden şikayet edenlerin asıl derdinin merhum Cemil Meriç’in dediği gibi taşı, toprağı değil, insanı olduğunu çok iyi biliyoruz.

- HESAP VERECEKSİN: Birisi de çıkmış ben diyor, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyim’. Şu anda Mustafa Kemal Atatürk sağ olsa, seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen gayri millisin. Kalkıp bizim milliliğimiz üzerinde spekülasyon yapıyor. Şu anda mahkemedesin, hesabını vereceksin. Bizi Pensilvanya’dakinin, ben onun siyasi ayağıymışım. Göreceksin şimdi kim siyasi ayağı. Yanında taşıdığın o Pensilvanya’dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesaplarını da vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok.

- UZAKTAN KUMANDAYLA OLMAZ: Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova’da yaptığı operasyonla 6 tane bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler. Kosova’nın Başbakanı, istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı’nı görevden aldı. ‘Ey Kosova’nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti’ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye’ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin, bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılmaz.

- PENSİLVANYA’YA KAÇAN DA TELAŞDA: Şimdi Pensilvanya’ya kaçan da acayip şekilde telaşta. ‘Akıbetim ne olacak?’ diye merak ediyor. Kosova’dakilerin akıbeti ne olduysa senin de akıbetin o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık, beddua seanslarından uzun adama salla, yolla. Benim Allah’ım var, senin neyin var bilemem. Biz bu milletin dualarıyla ayaktayız. Sen Hansların, Corçların dualarıyla ayakta kalmaya çalışıyorsun. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Sen ümmeti böldün, milleti parçaladın. Bu ümmeti bu milleti parçalayanlara bu milletin ahı, bu ümmetin ahı er veya geç Allah’ın izniyle tutacaktır.

AFRİN’DE 3821 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de gençlerimiz tarih yazdı, salona girerken ‘son durum nedir?’ diye sordum ve aldığım rapor şu; 3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun, Mehmedimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de mağarada şu anda sıkıştırdılar. Mağara çok derin ve çatışma şu an devam ediyor. Bir rivayette sayının 5 olduğu söyleniyor. Artık ne yaparlarsa yapsınlar, kaçacaklar kovalayacağız.