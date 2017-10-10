Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan’a doğalgazın en kısa zamanda ulaşması temennimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki resmi temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Vuçiç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türk akımına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Öncelikle Türk Akımı bildiğiniz gibi Rusya Federasyonuyla beraber geçrekleştirdiğimiz bir proje. Bu proje Avrupa Birliği’nin TANAP projesini gerçekleştirememesinin ardından ortaya çıkan bir kararlı proje. Şu anda bu projenin inşası devam ediyor. Bildiğiniz gibi, Karadeniz’den Türkiye’ye geçen bu proje kara tarafında da bizim topraklarımızdan geçecek ve Avrupa’ya açılacak. Bugün enerji bakanlarımız görüştüğü gibi, biz de Putin’le görüşme sürecini devam ettiriyoruz. Sırbistan gibi dostlarımıza doğal gazın en kısa zamanda ulaşması bizim temennimizdir. Bunun süratle ulaşmasını arzu ederiz ve isteriz. Ben sayın Putin’in de bu konuda olumsuz düşüneceğine inanmıyorum. Onun da olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Böylece kısa zamanda Sırbistan’a doğalgaz ulaşmış olur ve bu sorun böylece çözülmüş olur” dedi.

“Yeni Pazar’daki Sırbistan’ın birliği, beraberliği ve dayanışması noktasındaki rollerini hatırlatacağız’’

Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ Yeni Pazar’ı, özellikle Sırbistan içersindeki birliğe, beraberliğe, hatta ve hatta bizim de Sırbistan’la olan ilişkilerimizde köprü rolü görebilecek bir yer olarak görüyorum. Yeni Pazar’daki Sırbistan’ın birliği, beraberliği ve dayanışması noktasındaki rollerini hatırlatacağız. Bu rolün gereği olarak dadeğerli dostum sayın Vuçiç’le yarın oraya gidiyoruz. Orada bu mesajları tüm Yeni Pazar halkına vereceğiz. Hiçbir zaman etnik milliyetçilikten yana olmadığımızı, özellikle ülkenin bütünlüğünü korumaya yönelik bir adımın atılmasının gereğini onlara hatırlatmak suretiyle Sırbistan’daki bu gerçeği oradaki dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Şu anda bildiğiniz gibi Belgrat-Sarayova yoluyla alakalı olarak da yine müjdeyi yarın orda değerli dostum Vuçiç’le vereceğiz. Yapılacak bu yoldan, tabii ki Noypazar’da nasibini alacak. Onların da ulaşım noktasındaki sıkıntıları ciddi oranda aşılmış olacaktır diye inanıyorum”