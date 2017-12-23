Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesaj: Ne oldu? 128 bir tarafa 9 bir tarafa
AK Parti Şırnak İl Kongresi öncesi Şırnaklı vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye mesaj verdi: İstediğiniz kadar dolarınız olsun hepsi bir yana... Önemli olan samimi niyet. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Ne oldu? 128 bir tarafa 9 bir tarafa.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnaklı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "İstediğiniz kadar dolarınız olsun hepsi bir yana... Önemli olan samimi niyet. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Ne oldu? 128 bir tarafa 9 bir tarafa" ifadelerini kullandı.
"VATANIMIZI KİMSE BÖLEMEZ, BÖLMEYE GAYRET EDENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: 15 yıl önce Türkiye neydi? Bugün ne? Şırnak'ın üniversitesi, bölünmüş yolu var mıydı? Batı'da ne varsa artık Doğu'da o var. Fakat yeterli değil, daha çok olması lazım. Neden olmadı? Terör, terör, terör... Ciddi mesafeler aldık. O çukurları açanlara gömdük. İnlerine girdik. Ben sizleri yaradandan ötürü seviyorum. Kardeşlerim gideceğimiz yer neresi? 2 metreküp mezar. Tüm bu olanlara karşı bir olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bu vatanımızı kimse bölemez, bölmeye gayret edenler beledini ağır öderler, ödediler. Şerafettin Elçi havalimanını, Şırnaklı kardeşlerim insan gibi yaşasın, yollarda sürünmesin diye yaptık. Bu yolda sizlerle beraber yürüyeceğiz.
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