Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir’in cenazesinin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenazenin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le görüştü. Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran'da onlarda sokağa indi

İran'da onlarda sokağa indi

Bu tarihi fotoğraflar şaşkına çevirdi

Bu tarihi fotoğraflar şaşkına çevirdi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Memur ve SSK Bağkur emeklisine zam müjdesi! 2018 maaşları ne kadar olacak?

Memur ve SSK Bağkur emeklisine zam müjdesi! 2018 maaşları ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA