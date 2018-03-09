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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süratle Kanal İstanbul'un ihalesini bitireceğiz

Erdoğan, partisinin genel merkezinde, 'AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada 'Süratle inşallah şimdi Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce olmayan şeylerin bugün var olduğunu hatırlatarak, şu anda Türk Hava Yolları (THY) uçak filosundaki uçak sayısının 300'ün üzerine çıktığını, en fazla destinasyona uçan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.
 
Yeni geniş gövdeli uçakların geleceğini ve "non stop" 16 saat uçacaklarını vurgulayan Erdoğan, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Avrasya, Marmaray ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan AK Parti iktidarlarının yeni atılımlarla çok farklı adımlar atacağını da söyledi.
 
"KANAL İSTANBUL ÇOK SES GETİRECEK"
 
Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacaklarının altını çizen Erdoğan, "Kanal İstanbul, çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil o proje ama geciktik. Süratle inşallah şimdi Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım." dedi.

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