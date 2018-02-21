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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye asıllı boksör Charr'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Charr'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. 

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmek istediğini ifade etmişti.

 

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