Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da yerel dil konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da yerel dil konuştu.
Türkiye ile Tanzanya arasında imzalanan bir dizi anlaşma sonrası kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasının bir bölümünde yerel dil konuştu. Erdoğan'ın bu hareketi salondakilerin alkışını aldı.
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